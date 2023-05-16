ЗС РФ не зможуть утримати південний фронт: експерт спрогнозував ймовірний сценарій (відео)

За словами полковника ЗСУ Романа Світана, окупаційні війська "розмазані" по 500-кілометровій лінії фронту на південному напрямку. Розташування позицій свідчить про те, що в разі українського прориву більша частина військ відступить у Крим та на Донбас.

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Росіяни не здатні утримати 500-кілометрову лінію фронту на південному напрямку. Про це 15 травня розповів військовий експерт, полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан в ефірі "24 канали".

За даними експерта, на південному фронті перебувають близько 150 тисяч російських військових та ще 200 тисяч на Донбасі. Попри велику кількість окупантів, їм буде вкрай складно утримати лінію фронту.

"150 тисяч росіян "розмазано" по ширині 500-кілометрового фронту на глибину приблизну в 100 кілометрів до Азовського узбережжя. Цієї кількості недостатньо для виконання оборонних завдань на всій лінії фронту. Тому росіяни зараз намагаються використати дві-три лінії оборони вздовж лінії фронту. Другу і третю як основні, перша — це водні опорні пункти, які нині вже наші війська іноді знищують під час виконання наступальних завдань під розвідку боєм", — розповів Світан.

Після того, як ЗСУ прорвуть дві лінії оборони, далі на них чекатимуть лише точкові гарнізони, які ніяк не зможуть загальмувати рух українських захисників.

На думку Світана, росіяни готуються там виконати роль "буфера" для того, щоб деякі російські частини встигли відійти до Криму та на Донбас.

"Наразі немає видимості відходу, але розташування самих ліній оборони говорить про те, що вони намагатимуться ар'єргардними бригадами прикривати сам відхід. А відхід буде зрозумілий і видно тоді, коли почнуть йти лінійні мотострілецькі підрозділи. Зараз їхня кількість говорить про те, що вони готові поки що зустріти удар", — додав експерт.

Наступ ЗСУ вже почався

За словами військового експерта Романа Світана, наступ українських сил триває вже два тижні, однак поки що не відбулася його основна частина — прорив ЗСУ за лінію фронту.

"Виходячи із задуму командувача Валерія Залужного, розвиватимуться події. Здебільшого це будуть прориви: один, два, три. Швидше за все, один основний, пара другорядних. А вже далі буде ухвалення рішення щодо подальшого розвитку ситуації. Все залежатиме від Залужного. Ну а у його професійних військових здібностях ніхто вже не сумнівається у цьому світі", — зазначив Світан.

За словами експерта, після того, як підсохнув ґрунт, наша розвідка почала виконувати підготовчі дії для прориву, а це вже і є наступ.

"Тобто це вже елементи наступу: формування поля бою, масоване знищення паливоприймачів, складів, логістичних ланцюжків. Те, що ми зараз бачимо другий тиждень, — це вже сам наступ як такий. А те, чого ми всі чекаємо — це прорив. Прорив на глибину другої-третьої лінії оборони та вихід на оперативний простір. Ось на цей прорив потрібна максимальна кількість резервів, сил і засобів", — пояснив Світан.

Нагадаємо, 15 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що російське військове командування може застосувати хімічну зброю у разі успішного контрнаступу Збройних сил України. Глава Міноборони згадав як Росія застосувала хімічну зброю в Сирії та отруїла у Солсбері у березні 2018 року колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Також 15 травня президент Чехії Петр Павел закликав Захід збільшити постачання зброї Україні напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ. За словами глави держави, постачання має бути здійснено до кінця весни, оскільки Україна має шанси розпочати контрнаступ улітку.