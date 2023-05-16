Перший "Іскандер-М": українська ППО змогла збити одну з найбільш руйнівних ракет РФ

У березні 2023 року у Повітряних силах підтвердили, що ППО може збивати крилаті ракети "Калібр". Проте минулої ночі Україна довела, що може збивати й інші групи російських ракет.

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У ніч на вівторок, 16 травня, українська ППО змогла збити крилату ракету "Іскандер-М", яку раніше, за інформацією Міноборони, Україна не могла збити. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За інформацією генерала, минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 6 гіперзвукових ракет "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр", а також 3 балістичні ракети С-400 та "Іскандер-М".

"З шести літаків МіГ-31К було запущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" — з кораблів біля Чорного моря та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі 18 ракет знищено засобами протиповітряної оборони Повітряних сил України", — зазначив Залужний.

Інформація про те, що українська ППО здатна збивати крилаті ракети "Калібр", була підтверджена спікером Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом ще в березні. Проте речник Повітряних сил ЗСУ тоді ж згадав, що донедавна "Кинджали" та "Іскандери-М" українська ППО збивати не могла.

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня Росія здійснила масивну ракетну атаку України. Зокрема, окупанти направили на столицю України ракети різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Також, за словами голови КДВА Сергія Попка, у ніч на 16 травня росіяни запустили у напрямку української столиці максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.