"Потрібні танки та артилерія": у Зеленського поскаржилися на брак зброї для наступу ЗСУ

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, рівень оснащення української армії не дозволить досягти успіхів у просуванні на фронті. Захід має відправити більше бронетехніки та боєприпасів.

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Збройним силам України не вистачає зброї для початку контрнаступу проти російської армії. Про це сказав 16 травня в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заступник глави Офісу президента України (ОП) Ігор Жовква.

"На жаль, рівень оснащення, який у нас є, недостатній для початку контрнаступу. Для звільнення українських територій потрібна достатня кількість артилерійських систем та боєприпасів. Потрібна бронетехніка та танки", — наголосив чиновник.

Жовква додав, що президент України Володимир Зеленський вирушив до європейського турне, щоб просити додаткові пакети військової допомоги. Київ хоче, щоб контрнаступ пройшов якомога успішніше.

"Успіхом було б звільнення всіх захоплених територій України", — наголосив він.

Нагадаємо, що президент Чехії Петро Павло закликав західних союзників прискоритися з постачанням озброєння для ЗСУ, оскільки восени контрнаступ стане неможливим через погоду.

Соціологічна компанія Active Group проводила 13 травня опитування, чи готова Україна до контрнаступу. Більш ніж половина учасників заявили, що швидше готові до наступу проти російських загарбників.

16 травня американська газета The New York Times писала про проблеми, з якими стикається російський президент Володимир Путін в Україні. Літаки ЗС РФ знищують, вони не встигають підлетіти до повітряного простору України, а битва за Бахмут провалилася.