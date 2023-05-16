У Путіна великі проблеми, і не лише на фронті, — The New York Times

Журналісти переконані, що проблеми Путіна виходять далеко за поле бою, оскільки він має створювати навколо себе атмосферу повного контролю та впевненості, а робити це стає дедалі складніше.

Related video

Путін стикається з зростаючими проблемами через війну в Україні. Це обмежені ресурси, дезорганізована оборона та розкол у лавах армії та влади, пише The New York Times 16 травня.

Як пише видання, російські військові літаки зазнають аварії, навіть не досягнувши повітряного простору України, а безпілотники вибухають над Кремлем. Крім того, битва за Бахмут, яку в РФ сподівалися подати як переможну і підняти бойовий дух солдатів, виявилася провальною, і після втрат росіяни відступають під тиском ЗСУ.

Крім того, журналісти переконані, що проблеми Путіна виходять далеко за поле бою, оскільки він має створювати навколо себе атмосферу повного контролю та впевненості, а робити це стає дедалі складніше.

"Путін намагається створити атмосферу компетентності та впевненості для своєї публіки та російської еліти. Однак дисфункція, міжусобиці та напруженість можуть бути невірно витлумачені як сигнал про те, що Путін зіткнеться з політичними обмеженнями у веденні "СВО", у той час, як він, швидше за все, буде обмежений економічними проблемами, військово-промисловим потенціалом та невмілим управлінням на полі бою", — йдеться у публікації газети.

До речі, 16 травня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну залишилося жити недовго. Крім того, що має проблеми з наркотичною залежністю, незабаром кремлівський диктатор може бути ліквідований.

Нагадаємо, глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю, опублікованому 16 травня, визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетна українська розвідка. Водночас він не уточнив імен.

До речі, атаку дронів на Кремль 3 травня, в якій Росія звинуватила Україну, у пресслужбі Путіна назвали спланованою терористичною акцією та замахом на президента.