У Путина большие проблемы, и не только на фронте, — The New York Times

Журналисты убеждены, что проблемы Путина выходят далеко за поле боя, так как он должен создавать вокруг себя атмосферу полного контроля и уверенности, а делать это становится все сложнее.

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Путин сталкивается с растущими проблемами из-за войны в Украине. Это ограниченные ресурсы, дезорганизованная оборона и раскол в рядах армии и власти, пишет The New York Times 16 мая.

Как пишет издание, российские военные самолеты терпят крушение, даже не достигнув воздушного пространства Украины, а беспилотники взрываются над Кремлем. Кроме того, битва за Бахмут, которую в РФ надеялись подать как победную и поднять боевой дух солдат, оказалась провальной, и после потери россияне отступают под натиском ВСУ.

Кроме того, журналисты убеждены, что проблемы Путина выходят далеко за поле боя, так как он должен создавать вокруг себя атмосферу полного контроля и уверенности, а делать это становится все сложнее.

"Путин пытается создать атмосферу компетентности и уверенности для своей публики и российской элиты. Однако дисфункция, междоусобицы и напряженность могут быть неверно истолкованы как сигнал о том, что путин столкнется с политическими ограничениями в ведении "СВО", в то время как он, скорее всего, будет ограничен экономическими проблемами, военно-промышленным потенциалом и неумелым управлением на поле боя", — говорится в публикации газеты.

К слову, 16 мая глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину осталось жить недолго. Кроме того, что у него проблемы с наркотической зависимостью, в скором времени кремлевский диктатор может быть ликвидирован.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 16 мая, признал, что к части подрывов медийных лиц в РФ причастна украинская разведка. Вместе с тем он не уточнил имен.

Кстати, атаку дронов на Кремль 3 мая, в которой Россия обвинила Украину, в пресс-службе Путина назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента.