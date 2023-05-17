Добивають Росію: Лавров пояснив, навіщо Захід дає Україні сучасну зброю

Глава МЗС Росії звинувачує США та Європу в ескалації конфлікту. За його словами, якщо нарощувати рівень протистояння, Москва відреагує за законами фізики та воєнного часу.

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Захід поставив за мету добити Росію і тому відправляє більше зброї Збройним силам України. Про це сказав 17 травня глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Царьград".

На його думку, країни Заходу щодня "з піною біля рота повторюють заклинання: даємо Україні ще зброї, далекобійні ракети, крилаті, безкрилі, танки та літаки, але не зараз, а трохи згодом".

Лавров згадав слова президента Франції Емманюеля Макрона про будівництво архітектури безпеки Євросоюзу для надійного захисту України.

"Треба якось знайти місце в цьому всьому концерті для "вже виснаженої та обеззброєної" Російської Федерації". Це показує одне: вони хочуть продовження цього конфлікту. Вони хочуть постійно підвищувати ставки", — зауважив глава МЗС.

Лавров звернув увагу на передачу Британією далекобійної зброї для ЗСУ. Також вони обіцяють сучасні американські літаки.

Західні військові мають пояснити політикам, що колись дія зустріне протидію, зазначив він.

"Якщо ви задираєте планку та нарощуєте якість протистояння, ви, напевно, повинні очікувати відповідної реакції хоча б за законами фізики та воєнного часу", — додав чиновник.

Пропагандист запитав Лаврова, чи чекає він на подальшу ескалацію, на що він відповів: "Не чекаю, я коментую факти".

На його переконання, цілі Заходу послідовно втілюються в "залізо та інші форми матерії, що є сучасною зброєю".

Нагадаємо, що 16 травня заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква скаржився на нестачу у ЗСУ озброєнь для початку контрнаступу проти окупантів. Щоб звільнити всі території, треба багато артилерії, танків та боєприпасів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 травня заявляв про надзвичайну важливість постачання Києву винищувачів F-16. Літаки утримають Кремль від спроб змінити європейські кордони.