Українська суддя стала головою "верховного суду ЛНР": їй оголосили підозру в держзраді

За даними слідства, підозрювана розробила проєкти "кодексів" та інших "нормативних актів", які стали основою фейкової правової системи у псевдореспубліці.

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Українська суддя перейшла на бік ворога у 2014 році, коли Луганськ був окупований росіянами. У 2018 році загарбники призначили її головою "верховного суду ЛНР". Наразі колаборантці оголошено підозру в держзраді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що, за даними слідства, навесні 2014 року чинна суддя, голова одного з окружних адміністративних судів, зрадила присягу.

Вона увійшла до складу "робочої групи із законотворчої діяльності народної ради ЛНР". Також жінка розробила проєкти "кодексів" та інших "нормативних актів", які стали основою фейкової правової системи у псевдореспубліці.

У 2018 році окупанти призначили підозрювану на посаду "голови верховного суду ЛНР".

"Досі жінка організовує роботу судової інстанції окупаційної адміністрації держави-агресора. Безпосередньо займається розглядом справ, чим забезпечує становлення, функціонування судової гілки влади на тимчасово окупованій території Луганщини", — йдеться в повідомленні.

Крім того, підозрювана регулярно дає інтерв'ю пропагандистському телеканалу так званої ЛНР і публічно підтримує окупаційну владу.

Колаборантці оголошено про підозру в публічних закликах до насильницької зміни або повалення конституційного ладу й захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 110 КК України).

Про кого йдеться

Згідно з текстом підозри, на бік загарбників перейшла колишня голова Луганського окружного адміністративного суду Світлана Сабіржанівна Тріфанова. В Україні вона обіймала посаду судді з 2007 року.

Рішенням Вищої ради правосуддя Тріфанову звільнили з посади голови суду в березні 2017 року.

Нагадаємо, 17 травня голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що через часті вибухи в районах, контрольованих окупантами, зрадники залишають територію та вивозять свої сім'ї в Росію.

Цього ж дня в Центрі національного спротиву підтвердили, що на тимчасово окупованих територіях України зростає паніка серед російських окупантів і місцевих колаборантів. У результаті багато хто з них тікає на територію Російської Федерації.