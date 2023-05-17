"Розкриває карти": Путін у розпачі показує свою найкращу зброю та вразливості, — експерт

За словами британського віцемаршала авіації Шона Белла, на розробку "Кинджалів" Росія витратила роки та мільярди доларів. Захід намагається не задіяти весь наявний потенціал у будь-якому конфлікті, Patriot і Storm Shadow — старі технології, їх не шкода.

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У відчайдушній спробі Росія вдається до своїх передових ракет, заявив британський військовий аналітик і віцемаршал авіації Шон Белл після повідомлень про те, що тепер Україна, судячи з усього, має можливості для перехоплення російських ракет різного типу. Про це повідомляє Sky News.

Останні події слугують підтвердженням того, що в РФ закінчуються запаси ракет, а також 400 безпілотників, закуплених в Ірану.

РФ змушена витрачати свої сучасні ракети, зокрема "Кинджали", які в РФ називають гіперзвуковими, тобто їх швидкість польоту вп'ятеро вища за швидкість звуку.

Але при цьому Путін змушений "розкривати карти".

"Це показує наявні можливості, але також вразливість та обмеженість. Західні країни тепер можуть скласти уявлення про можливості РФ і швидко розробити контртехнології", — пояснив він.

"На розробку таких ракетних систем, як "Кинджал", [або Killjoy, як їх за співзвуччям охрестили на Заході; killjoy — той, хто зіпсував вечірку, — англ.] Росія витратила роки і мільярди доларів. Водночас вони були чудовим стримувальним фактором — поки їх не почали використовувати", — пояснив він, додавши, що США та інші країни Заходу намагаються не задіювати весь наявний потенціал у будь-якому конфлікті, щоб не "розкривати карти".

Ракети "Кинджал" під крилом літака Фото: РИА

Patriot і Storm Shadow — старі технології, їх не шкода

Белл також пояснив, що Британія не побоюється, що технології Storm Shadow можуть опинитися у руках росіян, оскільки це досить стара розробка 25-річної давності.

Це стосується і Patriot, які застосовуються з 1984 року.

"Здається малоймовірним, що в Україні будуть розгорнуті найпередовіші технології з побоювань, що до них можуть отримати доступ Росія та Китай та проаналізувати їх", — пояснив Белл.

Нагадаємо, що ЗРК Patriot отримали "мінімальні ушкодження" після ракетної атаки російських військ по Києву. Про це повідомили американські журналісти з посиланням на три джерела.

Також у США вважають, що РФ тепер витрачає більше ракет, щоб перевантажити ППО та заплутати Україну. Але ЗСУ можуть навіть масовані російські обстріли використати у своїх інтересах: вичерпуються й без того убогі запаси високоточної зброї ЗС РФ.