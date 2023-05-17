"Раскрывает карты": Путин в отчаянии показывает свое лучшее оружие и уязвимости, — эксперт

По словам британского вице-маршала авиации Шона Белла, на разработку "Кинжалов" Россия потратила годы и миллиарды долларов. Запад же старается не задействовать весь имеющийся потенциал в любом конфликте, Patriot и Storm Shadow — старые технологии, их не жалко.

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В отчаянной попытке Россия прибегает к своим передовым ракетам, заявил британский военный аналитик и вице-маршал авиации Шон Белл после сообщений о том, что теперь у Украины, судя по всему, появились возможности для перехвата российских ракет разного типа. Об этом сообщает Sky News.

Последние события служат подтверждением того, что у РФ заканчиваются запасы ракет, а также 400 беспилотников, закупленных у Ирана.

РФ вынуждена расходовать свои современные ракеты, в том числе "Кинжалы", которые в РФ называют гиперзвуковыми, то есть их скорость полета в пять раз выше скорости звука.

Но при этом Путин вынужден "раскрывать карты".

"Это показывает имеющиеся возможности, но также уязвимость и ограниченность. Западные страны теперь могут составить представление о возможностях РФ и быстро разработать контртехнологии", — пояснил он.

"На разработку таких ракетных систем, как "Кинжал", [или Killjoy, как их по созвучию окрестили на Западе; killjoy — тот, кто испортил вечеринку, — англ.] Россия потратила годы и миллиарды долларов. Вместе с тем они были отличным сдерживающим фактором — пока их не начали использовать", — пояснил он, добавив, что США и другие страны Запада стараются не задействовать весь имеющийся потенциал в любом конфликте, чтобы не "раскрывать карты".

Ракеты кинжал под крылом самолета Фото: РИА

Patriot и Storm Shadow — старые технологии, их не жалко

Белл также объяснил, что Британия не опасается, что технологии Storm Shadow могут оказаться в распоряжении россиян, так как это довольно старая разработка, 25-летней давности.

Это же касается и Patriot, которые применяются с 1984 года.

"Представляется маловероятным, что в Украине будут развернуты самые передовые технологии из опасений, что к ним могут получить доступ Россия и Китая и проанализировать их", — пояснил Белл.

Напомним, что ЗРК Patriot получили "минимальные повреждения" после ракетной атаки российских войск по Киеву. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на три источника.

Также в США считают, что РФ теперь расходует больше ракет, чтобы перегрузить ПВО и запутать Украину. Но ВСУ могут даже массированные российские обстрелы использовать в своих интересах: исчерпываются и без того скудные запасы высокоточного оружия ВС РФ.