У ЗРК Patriot "минимальные повреждения" после атаки РФ на Киев, — CNN

По информации журналистов, США направили инспекторов для проверки системы Patriot после того, как в ВСУ уведомили американскую сторону о том, что комплекс, по-видимому, получил повреждения.

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Система Patriot получила минимальные повреждения после российской атаки на Киев во вторник, 16 мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех представителей американского руководства.

США направили инспекторов для проверки системы Patriot после того, как в ВСУ уведомили американскую сторону о том, что система, по-видимому, получила повреждения.

Представители США отметили, что сама установка в функциональном состоянии, и что радиолокационный компонент Patriot — один из важнейших в этом ЗРК — не пострадал. То есть даже не понадобится забирать систему Patriot для ремонта.

Полная батарея Patriot включает в себя шесть основных компонентов: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики. Все это функционирует как единая система, которая ведет выпущенную ракету Patriot к цели.

Пока неизвестно, какая именно составная часть Patriot получила повреждения — самой ли гиперзвуковой ракетой "Кинжал" или ее обломками.

Киев накануне заявил, что удалось перехватить шесть российских "Кинжалов". Спикер Воздушных сил Юри Игнат отметил, что американскую систему Patriot нельзя уничтожить ракетой "Кинжал".

По его словам, не стоит беспокоиться о судьбе "Патриота", посколку технически это комплексная система, в которой составные компоненты распологаются на достаточном расстоянии друг от друга.

Напомним, что в Минобороны прокомментировали заявление РФ об "уничтожении" ЗРК Patriot. Замминистра обороны Украины Анны Маляр отметила, что россияне не оставляют попытки тиражировать миф о непобедимости.

Также сообщалось, что обстрел Киева 16 мая показал, что российская ядерная стратегия рассыпалась вдребезги. Киев успешно перехватывает российские ракеты. По мнению Сергея Сумленного, основателя European Resilience Initiative Center, это означает только то, что вероятность успешных ядерных атак РФ излишне завышена.