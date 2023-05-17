Пытаются скрыть страх: в Минобороны ответили на заявление РФ об "уничтожении" ЗРК Patriot

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, россияне пытаются создать мифический образ своей непобедимости, а также запугать украинцев и международное сообщество.

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Заявление Российской Федерации о якобы уничтожении батареи Patriot одной крылатой ракетой "Кинжал" направлено на продвижение нарратива о ее "военном могуществе". Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале 16 мая.

Чиновница также указала на то, что кроме "уничтожения" американского ЗРК Patriot российские информационные ресурсы пишут о якобы поражении 2 единиц Iris-T.

По словам Анны Маляр, таким образом россияне пытаются скрыть тот факт, что на самом деле в Москве боятся грядущего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Маляр также добавила, что постоянным информационным фоном для продвижения нарратива о могуществе ВС РФ является освещение обстановки в районе Бахмута и прочих украинских городов, за которые ведутся бои.

"Манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и устрашения международного и украинского сообщества", — заключила Маляр.

Напомним, что пресс-служба Министерства обороны РФ официально сообщила, что в ночь на 16 мая ракетным комплексом "Кинжал" был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который был расположен в Киеве.

В украинском Минобороны высмеяли российское оборонное ведомство после объяснений ракетного обстрела Украины 16 мая и даже назвали пресс-службу Минобороны РФ более влиятельной, чем в армиях других стран.

В Белом доме не подтвердили сведения о возможных повреждениях в Киеве американской передовой системы ПВО Patriot. По словам координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, если бы россияне нанесли ущерб и систему нужно было бы ремонтировать не в Украине.