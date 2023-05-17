Намагаються приховати страх: у Міноборони відповіли на заяву РФ про "знищення" ЗРК Patriot

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни намагаються створити міфічний образ своєї непереможності, а також залякати українців та міжнародну спільноту.

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Заява Російської Федерації про нібито знищення батареї Patriot однією крилатою ракетою "Кинджал" спрямована на просування наративу про її "військову могутність". Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 16 травня.

Чиновниця також вказала на те, що окрім "знищення" американського ЗРК Patriot, російські інформаційні ресурси пишуть про нібито поразку 2 одиниць Iris-T.

За словами Ганни Маляр, таким чином росіяни намагаються приховати той факт, що насправді у Москві бояться майбутнього контрнаступу Збройних сил України.

Маляр також додала, що постійним інформаційним фоном для просування наративу про могутність ЗС РФ є висвітлення ситуації в районі Бахмута та інших українських міст, за які точаться бої.

"Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти", — сказала Маляр.

Нагадаємо, що пресслужба Міністерства оборони РФ офіційно повідомила, що в ніч проти 16 травня ракетним комплексом "Кинджал" було знищено американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, який був розташований у Києві.

В українському Міноборони висміяли російське оборонне відомство після пояснень ракетного обстрілу України 16 травня і навіть назвали пресслужбу Міноборони РФ більш впливовою, ніж в арміях інших країн.

У Білому домі не підтвердили відомості про можливі пошкодження у Києві американської передової системи ППО Patriot. За словами координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, якби росіяни завдали збитків і систему потрібно ремонтувати не в Україні.