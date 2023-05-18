"Визнають як іноземців": окупанти погрожують українцям без паспорта РФ, — ЦНС

За інформацією підпілля, для мешканців тимчасово захоплених регіонів, які відмовляються від паспортизації, створюються нестерпні умови життя. Декому навіть відключають спеціально електрику.

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Російські окупанти значно посилили переслідування через відсутність документів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 17 травня.

За інформацією українського підпілля, мешканці територій, які тимчасово під контролем Кремля, щодня змушені давати раду російській агресії. Зокрема, якщо в них залишається український паспорт.

"Насильницька паспортизація на ТОТ триває. Росіяни намагаються змусити місцеве населення оформити російський документ. Для тих, хто й надалі чинить опір паспортизації, окупанти створюють нестерпні умови для життя", — йдеться в повідомленні.

Водночас, як відзначило джерело, величезною проблемою є той фактор, що не всі громадяни, які погодилися працювати в місцевих "адміністраціях", мають російський документ, але також є колаборантами.

Таких співробітників найближчим часом погрожують звільнити, якщо ситуація не зміниться. Крім того, деяким із місцевих мешканців хочуть почати відключати регулярно електропостачання.

"Загалом, усі, хто не має російського документа, мають загрозу депортації, адже їх визнають як іноземних громадян", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що російські окупанти на блокпостах псують українські документи. Місцева "влада" змінила підхід до цивільних на агресивніший. У відомстві впевнені, що Росія намагається прискорити процес паспортизації на захоплених територіях.

6 травня в Генштабі повідомляли, що окупанти виселяють із будинків українців, які відмовилися від паспортів РФ. Представники "влади" двічі обходять квартири та пропонують документи, проте в разі повторної відмови приступають до погроз. Обіцяють виселити навіть дітей.