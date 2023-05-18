ЗС РФ розглядають відступ "до певних рубежів" у Криму, — ГУР (відео)

За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, напередодні анонсованого контрнаступу росіяни зміцнюють оборону, а командування продає нерухомість та вивозить родини із Криму.

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Російські окупанти розглядають можливість відступу до південних рубежів в окупованому Криму. Про це у четвер, 18 травня, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, окупантам дуже заважає місцеве населення, тому вони проводять фільтраційні заходи проти кримських татар та етичних українців, що свідчить про те, що росіяни усвідомлюють, що вони окупанти.

"Те, що там відбувається — це, з одного боку, посилення фільтраційних заходів та режиму концтабору, тому що загалом Росія сьогодні в умовах великого концтабору. Але найжорстокіші заходи — на окупованих територіях і насамперед у Криму", — розповів Юсов.

Однак, як зазначив представник ГУР, після повномасштабного вторгнення у мешканців окупованого півострова з'явилася надія на те, що Україна поверне Крим і Росія програє у цій війні.

Крім того, в ГУР вбачають ознаки того, що в Криму росіяни готуються до неминучої деокупації — вони готують кілька траншей ліній і ешелонну оборону.

"Важливо, що це робиться і на півдні Криму, це означає, що росіяни в числі розглядають реалістичний сценарій, у тому числі й відступ до певних рубежів", — зазначив Юсов.

При цьому, за його словами, пропаганда розповідає кримчанам про те, що все йде за планом, але керівники окупаційних адміністрацій та командування ЗС РФ розпродують нерухомості й вже вивезли свої сім'ї за межі Криму.

Нагадаємо, у четвер, 18 травня, стало відомо, що в окупованому Криму підірвали залізницю. Як розповів представник ГУР Андрій Юсов, ЗС РФ використовували залізничну інфраструктуру для перевезення зброї, призначеної для використання проти України.

Також 18 травня повідомлялося, що в окупованому Криму впала крилата ракета, яку виявив місцевий пастух. Експерти, які прибули на місце НП, встановили, що це ракета "Калібр", яка належить Міністерству оборони РФ.