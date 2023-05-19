Є можливість: РФ може атакувати критичну інфраструктуру Заходу — Міноборони Британії

Росіяни мають спеціальну військово-морську програму, призначену для вивчення і потенційного саботажу або атаки об'єктів критичної інфраструктури країн-противників.

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Голова міністерства оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія має "наміри і можливість" атакувати підводні та комунікаційні лінії західних країн. Про це пише видання Sky News.

Про це Міністр оборони заявив під час проведення спільної пресконференції зі своїм колегою з Норвегії Бьорном Арілем Граммом.

"Ми знаємо, що росіяни мають спеціальну військово-морську програму, призначену для вивчення і потенційного саботажу або атаки на критично важливі об'єкти національної інфраструктури їхніх противників", – зазначив Бен Воллес.

За його словами, РФ має підводні човни та інші одиниці військової техніки, кораблі-шпигуни та багато іншого, призначеного для подібних цілей.

Бен Воллес зазначив, що на цей час критична інфраструктура Заходу – це "сфера, яка вразлива і потребує захисту".

"Ми можемо сказати без сумніву, що Росія має намір та можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати можливості для її захисту", — підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що судно "Сибіряков" Балтійського флоту РФ, яке займається проведенням підводних операцій, знаходилося в районі розташування "Північних потоків" напередодні вибухів.

Також нагадаємо, що у Міноборони Великобританії 28 вересня 2022 року заявили, що РФ могла підірвати "Північний потік", використавши підводний дрон. Росіяни здатні були доставити вибухівку до газопроводів ще за кілька місяців до вибуху.