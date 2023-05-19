Подумала, що бомба: пропагандистці Симоньян в РФ невідомі прислали "вибуховий" вібратор

Редакторка каналу RT заявила, що підозрілу "бандерольку" виявили охоронці і зізналася, що подібних речей раніше в своєму житті не бачила. Вона висловила сподівання, що відтепер її життя стане цікавішим.

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Неспокійний день, 19 травня, видався для російської пропагандистки, редакторки російського пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян. Вона отримала інтимний подарунок — секс-кулю із магазину для дорослих. Про це пропагандистка розповіла у своєму телеграм-каналі.

"На моє ім'я на роботу надіслали бандероль зі слідами вибухівки (безпека виявила). Поліція розбирається", — поскаржилася вона.

Пізніше Симоньян поділилася світлиною подарунка, який їй прислали невідомі.

"Бандероль із Гонконгу. Вибухового пристрою там не було. Зате виявилось ось що. Кажуть, це якась "віброкуля" для сексуальних пригод. А на мене, так пенал якийсь. Моє життя стає все цікавішим", — написала вона.

Нагадаємо, що Маргарита Симоньян погрожує піти з роботи, якщо до Росії повернуться співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін. Пропагандистка вважає, що всі артисти, які покинули Росію, нібито зрадили батьківщину у "важкий момент".

Світський оглядач Артур Гаспарян після висловлювань пропагандистки попередив, що Алла Пугачова має дуже багато впливових друзів у РФ, які можуть допомогти "заткнути рота" Симоньян.