Із села під Авдіївкою "Білі Ангели" евакуювали двох маленьких близнюків (відео)

Поліцейські забезпечували безпеку дітей за допомогою броньованого автомобіля та дитячих бронежилетів.

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Дев'ятирічних братів разом із батьками вивезли із зони обстрілів під Авдіївкою у безпечніше місце. Про це повідомляє Головне управління поліції у Донецькій області.

Евакуаційна група поліції "Білий Ангел" неодноразово відвідувала родину із двома дітьми у селі Новобахмутівка Очеретинської громади. Попри вмовляння, батьки не хотіли їхати. Вони зважилися на евакуацію після потужного прильоту.

"Постійно чути обстріли, вночі бахає. Дітям було важко. Хлопчики бігли та прикривали вуха руками. Як це прилетіло – вирішили евакуюватися", – розповіла матір близнюків Андрійка та Данила.

Правоохоронці доставили братів разом із батьками до родичів подалі від лінії фронту. У поїздці використовувалися спеціальні дитячі бронежилети та броньоване авто.

Нагадаємо, 12 травня Національна поліція України повідомила, що з прифронтового селища Хромове, яке знаходиться недалеко від Бахмута, вивезли останню родину з дитиною.

5 травня правоохоронці розповіли про обстріл окупантів під час евакуації мешканців Бахмута. За інформацією Головного управління Національної поліції у Донецькій області, внаслідок ворожої атаки загинула жінка.