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Военный Фокус Российско-украинская война

Из села под Авдеевкой "Белые Ангелы" эвакуировали двух маленьких близнецов (видео)

полиция, эвакуация, ребенок, Украина
Фото: Нацполиция | Правоохранители вывезли из под обстрелов 9-летних близнецов

Полицейские обеспечивали безопасность детей при помощи бронированного автомобиля и детских бронежилетов.

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Девятилетних братьев вместе с родителями вывезли из зоны обстрелов под Авдеевкой в более безопасное место. Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.

Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Несмотря на уговоры, родители отказывались уезжать. Они решились на эвакуацию после мощного прилета.

"Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и прикрывали уши руками. Как это прилетело – решили эвакуироваться", – рассказала мама близнецов Андрюши и Данила.

Правоохранители доставили братьев вместе с родителями к родственникам подальше от линии фронта. В поездке использовались специальные детские бронежилеты и бронированное авто.

полиция, эвакуация, Украина Fullscreen
полиция, эвакуация, дети, Украина Fullscreen

Напомним, 12 мая Национальная полиция Украины сообщила, что из прифронтового поселка Хромово, который находится недалеко от Бахмута, вывезли последнюю семью с ребенком.

5 мая правоохранители рассказали об обстреле оккупантов по время эвакуации жителей Бахмута. По информации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, в результате вражеской атаки погибла женщина.