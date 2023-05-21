ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову та області: є поранений (фото)

Одна з ракет С-300, яку запустили з Бєлгорода, пошкодила приватний житловий будинок. У Циркунах від вибуху постраждав чоловік, медики надають йому допомогу.

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Російські війська ввечері 21 травня завдали ударів по Харкову та області. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", — попереджав він.

Чиновник пізніше уточнив, що ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо С-300, потрапила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Наразі медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби", — додав Синєгубов.

Кореспондент Фокусу чув два вибухи у Харкові, у місті та регіоні оголошували повітряну тривогу.

Судячи з публікацій у російських пабліках, два вильоти ракет були з Бєлгорода.

Ракети на Харків летіли з Бєлгорода

Нагадаємо, що вдень 18 травня у Харкові пролунало кілька вибухів. Можливо, росіяни запускали ракети із Брянської області.

У Міноборони говорили, що у травні армія Росії помітно збільшила обстріли Харківської, Чернігівської та Сумської областей.