ПВК "Вагнер" навряд чи зможе наступати далі Бахмута, — ISW

За даними військових дослідників, сили "Вагнера" закінчувалися ще тоді, коли вирішили вести бої в міській забудові. І регулярним військам РФ довелося взяти відповідальність за фланги Бахмута.

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Видається малоймовірним, що в поточному стані наступальні операції ПВК "Вагнер" вийдуть за межі Бахмута після кількох місяців міських боїв на виснаження. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні за 21 травня.

За оцінками військових дослідників, сили Вагнера закінчувалися ще тоді, коли вирішили вести бої через міську територію. Вже тоді "вагнерівці" були виснажені і регулярним військам довелося взяти на себе відповідальність за фланги Бахмута.

Щонайменше з кінця грудня 2022 року почали з'являтися ознаки того, що ПВК "Вагнер" не зможе вести наступ за межами Бахмута.

ISW посилаються на інформацію російських воєнкорів, які 21 травня повідомили, що ПВК "Вагнер" не проводили безпосередніх атак у районі Хромового та Іванівським, у населених пунктах у безпосередній близькості з Бахмутом.

Ексглавар проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що російські сили були надто виснажені після виходу на адмінкордон міста.

Російські регулярні сили на північному і південному флангах міста також навряд чи рухатимуться до Костянтинівки чи Слов'янська через очікувані контратаки ЗСУ в Бахмуті.

Імовірність продовження наступальних операцій російськими регулярними силами також залежить від того, чи стримає керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин свою обіцянку щодо виводу особовий складу "Вагнера" з Бахмута 25 травня.

Висловлюється припущення, що Пригожин відправить "вагнерівців" до іншої гарячої точки фронту до кінця місяця.

Аналогічне виснаження російських військ спостерігалося після Сєвєродонецька та Лисичанська у червні-липні 2022 року.

Нагадаємо, що за минулий рік РФ наростила виробництво ракет на 40%. За даними ГУР, російський ВПК може виробляти близько 65 ракет на місяць.

Також повідомлялося про масований обстріл Дніпра і, можливо, 40 вибухів на території міста.