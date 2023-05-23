У Луганську зник інтернет: банкомати не працюють, – росЗМІ

Проблема торкнулася й кількох міст захопленої Луганщини. А у сусідній непідконтрольній частині Донеччини зв'язок працює, "Ростелеком" говорить про збій на одному з європейських майданчиків обміну трафіком.

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У тимчасово окупованому Луганську та кількох захоплених містах окупованої області не працює інтернет і банкомати. Про це повідомило 23 травня російське агентство "РИА Новости".

Причини збою невідомі. Приблизні терміни відновлення роботи інтернету та банкоматів у Луганську та інших містах, підконтрольних російським окупантам, не повідомляються.

Російське "міністерство зв'язку "ЛНР" у спілкуванні з агентством ТАСС підтвердило відключення інтернету в Луганську та околицях. В окупованих районах Донецької області, за даними пропагандистів, інтернет працює у звичайному режимі.

"Ростелеком" пізніше уточнив, що доступ до закордонних інтернет-ресурсів може бути ускладнений через збої на одному з європейських майданчиків обміну трафіком. Підключено резервні канали, а мережі "Ростелекому" у Росії працюють штатно.

Нагадаємо, що у квітні співтовариство ІТ-АРМІЇ України влаштувало масштабну DDoS-атаку на сайти російського оборонного концерну "Калашников".

Російська газета "Коммерсант" писала в травні минулого року про нездатність фахівців впоратися з атаками хакерів на сайти держструктур і компаній. Українські кіберфахівці використовують російські IP-адреси, а системи розпізнають їх як суб'єкти з РФ.