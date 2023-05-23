День морської піхоти в Україні: Зеленський приїхав на фронт привітати військових ЗСУ (фото)

Відразу після повернення із закордонної поїздки президент вирушив на позиції українських морських піхотинців. Головнокомандувач Валерій Залужний подякував військовим за професійність, стійкість та витривалість.

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Президент України Володимир Зеленський 23 травня приїхав на одну з фронтових ділянок та привітав українських військових із днем морської піхоти. Про це глава держави написав в Telegram.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному та кожній, хто захищає Україну", — заявив президент.

У якому саме місті чи районі побував президент, не повідомляється.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також привітав українських морпіхів із їхнім святом. Воєначальник подякував їм за професійність, стійкість та витривалість.

"Ви мужньо захищаєте нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та в повітрі", — підкреслив він.

День морської піхоти в Україні затвердили у 2014 році. До 2017 року його відзначали 16 листопада. П'ятий президент України Петро Порошенко у 2018 році указом №145/2018 "Про День морської піхоти України" переніс дату святкування на 23 травня.

Нагадаємо, що 21 травня на саміті G7 Зеленський розповів про виконання ЗСУ важливих завдань у Бахмуті. З його слів, російські окупанти не захопили місто.

А під час візиту на саміт Ліги Арабських держав український лідер звинувачував голів деяких арабських країн у тому, що вони "заплющують очі" на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.