За словами голови Ради безпеки РФ, Вашингтон має дати гроші Москві на відновлення міст, які самі росіяни й зруйнували.

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США мають компенсувати Росії руйнування окупованих міст. Про це заявив колишній президент Росії, голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю пропагандистському каналу RT, опублікованому 23 травня.

Медведєв стверджує, що Вашингтон має виплатити компенсації за руйнування Бахмута, Маріуполя та безлічі інших місць. Голова Ради безпеки РФ сказав про це, відповідаючи на запитання журналіста, чи мають США компенсувати Росії руйнування "Північного потоку".

"І не тільки цей збиток. Нехай повернуть кошти або хоча б дадуть кошти на відновлення Артемівська [нині — Бахмут], Маріуполя та маси інших місць, які були зруйновані за їхньої допомоги та підтримки. На їхні гроші", — заявив Медведєв.

При цьому, щодо "Північного потоку" Медведєв заявив, — там ще можна розмовляти щодо доказів".

Нагадаємо, 23 травня Дмитро Медведєв заявив, що твердження Києва про те, що він не має відношення до вилазок добровольців у РФ у Кремлі — брехня і закликав знищувати їх "як щурів".

Раніше, 19 травня, Медведєв заявив, що США — "господарі" України. За його словами, про умови післявоєнного світоустрою, на його думку, говорити з американцями ще зарано.

Напередодні, 18 травня, Медведєв також заявив, що НАТО вже веде гібридну війну проти Росії, а Україна навіть після повноцінного членства в НАТО не відмовиться від спроб повернути свої законні території.