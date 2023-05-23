"У полон не брати": Медведєв закликав "знищувати як щурів" диверсантів у Бєлгородській області

Заступник голови російської РНБО також пригрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив на територію регіону РФ бійців РДК та ЛСР.

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Твердження Києва про те, що він не має відношення до вилазок диверсантів у РФ у Кремлі називають брехнею і закликають знищувати їх "як щурів". Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сьогодні, 23 травня, пише ТАСС.

"Щодо цих покидьків — я інакше їх і назвати не можу — то можна по-різному характеризувати їх. Питання тільки в тому, що з ними робити. Їх треба просто як щурів знищувати і навіть у полон не брати", — заявив Медведєв.

Він додав, що за такі акти відповідальні "спонсори київського режиму", а саме США, ЄС та Британія.

"Чим більш руйнівною буде зброя, що поставляється Києву, тим більш ймовірний сценарій ядерного апокаліпсиса", — заявив Медведєв,

До речі, 23 травня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що причетними до подій у Бєлгородській області влада РФ вважає "українських бойовиків", навіть якщо це етнічні росіяни.

Раніше, 22 травня росЗМІ називали імена прониклих у Бєлгородську область. Виходячи з їхньої інформації, серед "диверсантів" опинилися колишній актор Кирило Канахін, Експрацівник ФСБ Ілля Богданов та Олексій Долгов із Легіону "Свобода Росії".

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня заявляли про новий рейд у Бєлгородській області Росії. За словами військових, настав час розпочати боротьбу з Кремлем.

12 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв побажав президенту України Володимиру Зеленському "згинути від своїх рук".