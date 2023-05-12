"Наркоман у Києві": Медведєв побажав Зеленському "напитися отрути" і померти як Гітлер

На думку російського політика, лідера України має чекати участь "боягузливого самогубства" через те, що той нібито бажав чиновникам з Кремля смерті.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, у п'ятницю, 12 травня, побажав президенту України Володимиру Зеленському "згинути від своїх рук". Про це він написав у своєму Telegram.

Російський політик стверджує, що президент України бажає високопосадовцям у Кремлі смерті.

Медведєв побажав Зеленському вбити себе Фото: Telegram

"Тварина в зеленому побажала смерті всім у Кремлі. Причому не від своїх рук. Хто як помре, нам невідомо, адже шляхи Господні несповідні", — написав Медведєв.

За словами Медведєва, Зеленського має чекати доля Гітлера, який убив себе, за словами політика, нібито застосувавши отруту.

"Але у наркомана в Києві якраз є шанс згинути саме від своїх рук. Занапаститися, вчинивши боягузливе самогубство. Як Гітлер, наковтавшись собачої отрути", — зазначив він.

До речі, за офіційними даними відомо, що Адольф Гітлер скоїв самогубство між 15:26 та 15:30 у понеділок, 30 квітня 1945 року, застрелившись із особистого пістолета Walther PPK у своєму фюрербункері у Берліні.

Відповідь Медведєва на слова Зеленського

11 травня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що керівники Кремля не закінчать життєвий шлях своєю смертю.

"Ті, хто там, у Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать", – наголосив президент України.

3 квітня Володимир Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині. Після того, як президент побачив камери тортур, створені російськими окупантами, він заявив, що бажає президенту Росії Володимиру Путіну провести залишок свого життя в підвалі, з відром замість туалету.

Нагадаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна терористом, який вважає, що ракетні удари по цивільних людях — це звичайна "операція" і тим самим прагне заморозити війну.

Також нагадаємо, що 12 травня лідер України провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, після якого заявив, що українським захисникам вдалося зупинити ворога та навіть відкинути його назад на деяких напрямках.