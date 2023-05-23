Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні з "мобільним радаром" TRML-4D

Збройні сили України отримали також розвідувальніх безпілотники Vector, мостоукладальні машини Biber, мобільні системи розмінування, вантажівки Zetros та іншу техніку.

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Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні, до якого включили одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D, вантажівки Zetros, безпілотники-розвідники Vector та іншу техніку. На урядовому сайті Німеччини 23 травня повідомили подробиці.

У списку, окрім унікальної радіолокаційної станції повітряного спостереження TRML-4D, також є 46 розвідувальних безпілотників Vector, дві мостоукладальні машини Biber, мобільні системи розмінування, вісім засобів протидронної боротьби та одна система радіоелектронної розвідки. Включені й вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами.

Включили німецькі армійці у військову допомогу шість прикордонних автомобілів, два ваговози 8х6, п’ят сідельних тягачів із напівпричепами. Також українські захисники використовуватимуть 34 пікапи і вісім ваговозів Zetros.

Характеристики TRML-4D

Радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D розробила компанія Telefunken. Наразі техніку випускає компанія Hensoldt. Остання модель TRML-4D постачається з твердотільною антеною з активною фазованою антенною решіткою (AESA), яка не висувається і обертається. Максимальна дальність дії – від 40 до 250 км, залежно від модифікації. Фіксація цілей відбувається на висоті до 40 000 м.

Такі системи використовуються не тільки у Німеччині, але кількість країн-операторів обмежена. Також TRML-4D є у військових з Нідерландів, Литви, Малайзії, Таїланду і України.

У 2018 році на виставці Eurosatory представили останній варіант радара. Система має підвищені характеристики в порівнянні з попередниками та здатна супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км.

Нагадаємо, 14 квітня у Нідерландах повідомили, що передали Україні танки Т-72, Leopard 1, САУ PzH 2000, ЗРК Patriot та кораблі. Окрім того, українські військові отримали мости, польові кухні, особисте спорядження, таке як одяг, шоломи та бронежилети, а також товари медичного призначення.