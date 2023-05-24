РФ повідомила про перехоплення бомбардувальників США: з'явилася реакція Пентагону

Національний центр управління оборони РФ повідомив про появу біля кордону Росії над Балтійським морем двох бомбардувальників США, можливо, з ядерною зброєю. У Пентагоні назвали взаємодію з російським винищувачем "безпечною та професійною".

Related video

У РФ заявили, що два стратегічні бомбардувальники США знаходилися поблизу російського кордону над Балтійським морем. У Пентагоні, зі свого боку, послалися на те, що сталася "взаємодія" між двома американськими бомбардувальниками B-1 та російськими літаками. Про це повідомляється у пості у Telegram-каналі "Російської служби BBC".

За даними Національного центру управління оборони РФ, два бомбардувальники США (у яких теоретично може бути ядерна зброя) були помічені поблизу російського повітряного простору над Балтійським морем.

Російське військове командування заявило, що у відповідь на такі дії Сполучених Штатів у повітря було піднято винищувач Су-27. Однак не згадується, коли саме мав місце цей випадок.

"Екіпаж російського винищувача класифікував повітряні цілі як два стратегічні бомбардувальники B-1B ВПС США, — йдеться в повідомленні центру. — І зайняв встановлену зону чергування в повітрі".

Але після того, як іноземні військові літаки пішли від кордону РФ, винищувач російських ВПС знову повернувся на аеродром базування, йшлося у публікації.

У Пентагоні применшують значущість цього випадку, який був названий "безпечною та професійною взаємодією" з російським повітряним судном.

На брифінгу у вівторок, 23 травня, прессекретар Пентагону Пат Райдер оцінив те, що сталося, як незначний інцидент, що про нього не варто і повідомляти.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося фото авіабази, з якої російські літаки злітають для атак українськими містами. Авіабаза "Оленья" знаходиться за Полярним колом і налічує щонайменше 22 літаки, три вертольоти і літак-заправник.

Також повідомлялося, що після того, як 5 травня російський винищувач спробував перехопити польський літак, МЗС Польщі терміново викликало посла РФ у Варшаві.