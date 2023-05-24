РФ сообщила о перехвате бомбардировщиков США: появилась реакция Пентагона

Национальный центр управления обороны РФ сообщил о появлении возле границы России над Балтийским морем двух бомбардировщиках США, возможно, с ядерным оружием. В Пентагоне назвали взаимодействие с российским истребителем "безопасным и профессиональным".

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В РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика США находились поблизости с российской границей над Балтийским морем. В Пентагоне, в свою очередь, сослались на то, что произошло "взаимодействие" между двумя американскими бомбардировщиками B-1 и российскими самолетами. Об этом сообщается в посте в Telegram-канале "Русской службы BBC".

По данным Национального центра управления обороны РФ, два бомбардировщика США (у которых теоретически может быть ядерное оружие) были замечены поблизости с российским воздушным пространством над Балтийским морем.

Российское военное командование заявило, что в ответ на такие действия Соединенных Штатов в воздух был поднят истребитель Су-27. Однако не упоминается, когда именно имел место этот случай.

"Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США, — говорится в сообщении центра. — И занял установленную зону дежурства в воздухе".

Но после того, как иностранные военные самолеты удалились от границы РФ, истребитель российских ВВС вновь вернулся на аэродром базирования, говорилось в публикации.

В Пентагоне преуменьшают значимость этого случая, который был назван "безопасным и профессиональным взаимодействием" с российским воздушным судном.

На брифинге во вторник, 23 мая, пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер оценил произошедшее как незначительный инцидент, что о нем не стоит и сообщать.

Напомним, что в сети появилось фото авиабазы, с которой российские самолеты взлетают для атак по украинским городам. Авиабаза "Оленья" находится за Полярным кругом и насчитывает, по меньшей мере, 22 самолета, три вертолета и самолет-заправщик.

Также сообщалось, что после того, как 5 мая российский истребитель попытался перехватить польский самолет, МИД Польши срочно вызвал посла РФ в Варшаве.