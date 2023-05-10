МИД Польши срочно вызвало посла России в Варшаве: что произошло

В профильном министерстве Польши российскому дипломату Сергею Андрееву вручили ноту протеста из-за того, что 5 мая истребитель РФ пытался перехватить польский самолет, который из-за этого чуть не разбился.

Related video

В Министерстве иностранных дел Польши вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручили ему ноту протеста в связи с инцидентом над Черным морем, когда истребитель ВС РФ перехватил в воздушном пространстве польский самолет. Об этом в среду, 10 мая, написал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина на своей странице в Твиттере.

"Посла Сергея Андреева вызвали в МИД. Представителю Российской Федерации вручили ноту протеста по поводу инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши", — написал польский дипломат.

Ясина также подчеркнул, что профильное министерство решительно осуждает провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом.

Перехват польского самолета российским Су-35: что известно об инциденте

В воскресенье, 7 мая, на официальной странице Пограничной службы Польши в Твиттере появилась информация о том, что во время патрульного полета гвардейского самолета L410 Turbolet (Польша) над Черным морем его перехватил российский Су-35.

Инцидент произошел еще в пятницу, 5 мая. Известно, что польский самолет осуществлял полет в рамках миссии Western Black Sea 2023.

Су-35 в режиме радиомолчания вошел в зону проведения миссии MMO Western Black Sea 2023 и совершил агрессивные действия в отношении польского самолета.

"Российский боевой самолет пролетел прямо перед самым носом самолета погранслужбы, пересекая его траекторию полета на опасном расстоянии", — говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого польский самолет частично потерял высоту и управление. Экипажу удалось восстановить контроль и посадить самолет.

В свою очередь Румыния, в воздушном пространстве которой и произошел инцидент с польским и российским самолетами, заявила о том, что маневры российского истребителя вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом.

Напомним, 9 мая послу РФ не дали возложить цветы к памятнику солдатам СССР в Польше. Его остановили митингующие украинцы и обвинили в полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину. Российский дипломат после этого покинул мемориальное кладбище.

Кроме того в пятницу, 5 мая, МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева в связи с высказываниями экс-уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова в адрес главы польской дипмисии в Москве. Астахов 30 апреля заявил о том, что не удивился бы, если бы посла Польши в России Кшиштофа Краевского нашли бы плавающим в Москве-реке.