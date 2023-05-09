"Вы — рашисты": послу РФ не дали возложить цветы к памятнику солдатам СССР в Польше (видео)

После неудачной попытки возложить цветы посол страны-оккупанта вынужден был удалиться с кладбища.

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Представитель России в Польше, посол Сергей Андреев, не смог возложить цветы на мемориале в Варшаве, посвященном памяти советских солдат. Его остановили митингующие украинцы. Об этом стало известно из росСМИ.

На видео, записанном на месте происшествия, можно услышать, как люди на заднем плане кричат "Вы — рашисты" в адрес представителей посольства РФ.

Представители российского посольства, включая посла Сергея Андреева, были вынуждены покинуть мемориальное кладбище.

Примечательно, что митинг украинцев российская пропаганда назвала "агрессивной толпой".

Напомним, 9 мая 2022 года в Польше на кладбище советских солдат делегация из РФ пыталась возложить цветы. Представители украинской диаспоры заблокировали дипломатов и облили красным сиропом посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Тогда глава МВД Польши Мариуш Каминский оправдал украинцев, которые облили красным сиропом российского дипломата Сергея Андреева. По словам министра, ведомство рекомендовало дипломатам РФ не проводить свою акцию на территории кладбища и воздержаться от возложения цветов.