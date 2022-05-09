"Эмоции понятны": глава МВД Польши оправдал украинцев, обливших красной краской посла РФ

Польские власти не рекомендовали российскому дипломату возлагать цветы на мемориальном кладбище в Варшаве 9 мая, отметил министр Мариуш Каминский.

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Митинг украинских активистов на месте захоронения более 20 тысяч советских солдат в Варшаве, в ходе которого посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской, было законным. Об этом в своем Twitter в понедельник, 9 мая, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

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По словам главы МВД страны, собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным.

"Эмоции участниц акции украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны", — написал Каминский.

Также министр отметил, что власти Польши не рекомендовали российскому послу возлагать цветы к месту захоронения советских солдат в Варшаве.

"Полиция разрешила послу благополучно покинуть место происшествия", — резюмировал глава МВД.

В свою очередь Министерство иностранных дел Польши назвало инцидент "прискорбным", добавив, что он "не должен был произойти".

"Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой их правительствами", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня посол РФ в Польше Андреев появился на кладбище советских солдат в Варшаве. Перед этим у мемориала собрались украинцы, которые вышли в этот день на митинг против войны в Украине. В какой-то момент группа людей подбежала к дипломату и с криками "фашисты" облила его красной краской. Уходя с кладбища Андреев заявил, что "гордится своим президентом", российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что оккупированные РФ украинские территории "не принадлежат Украине".

Украинская журналистка Ирина Земляная, принимавшая участие в акции в Варшаве уточнила, что из-за инцидента с красной краской послу возложить цветы на мемориале так и не удалось.

Ранее мы писали, что виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева в Италии попытались сжечь, а когда этого сделать не удалось — залили красной краской, символизирующей кровь, его бассейн.