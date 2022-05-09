"Емоції зрозумілі": глава МВС Польщі виправдав українців, які облили червоною фарбою посла РФ

Польська влада не рекомендувала російському дипломату покладати квіти на меморіальному цвинтарі у Варшаві 9 травня, зазначив міністр Маріуш Камінський.

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Мітинг українських активістів на місці поховання понад 20 тисяч радянських солдатів у Варшаві, під час якого посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою, було законним. Про це у своєму Twitter у понеділок, 9 травня, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

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За словами глави МВС країни, збори противників російської агресії проти України, де щодня скоюється злочин геноциду, було законним.

"Емоції українок-учасниць акції, чоловіки яких мужньо борються на захист батьківщини, зрозумілі", — написав Камінський.

Також міністр зазначив, що влада Польщі не рекомендувала російському послу покладати квіти до місця поховання радянських солдатів у Варшаві.

"Поліція дозволила послу благополучно залишити місце події", — резюмував голова МВС.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ Польщі назвало інцидент "сумним", додавши, що він "не мав статися".

"Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, упроваджуваної їхніми політиками", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні посол РФ у Польщі Андрєєв з'явився на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Перед цим біля меморіалу зібралися українці, які вийшли цього дня на мітинг проти війни в Україні. Якоїсь миті група людей підбігла до дипломата і з криками "фашисти" облила його червоною фарбою. Йдучи з цвинтаря Андрєєв заявив, що "пишається своїм президентом", російським лідером Володимиром Путіним, додавши, що окуповані РФ українські території "не належать Україні".

Українська журналістка Ірина Земляна, яка брала участь в акції у Варшаві, уточнила, що через інцидент з червоною фарбою послу покласти квіти на меморіалі так і не вдалося.

Раніше ми писали, що віллу російського пропагандиста Володимира Соловйова в Італії спробували спалити, а коли цього зробити не вдалося — залили червоною фарбою, що символізує кров, його басейн.