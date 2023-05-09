"Ви — рашисти": послу РФ не дали покласти квіти до пам'ятника солдатам СРСР у Польщі (відео)

Після невдалої спроби покласти квіти посол країни-окупанта змушений був піти з цвинтаря.

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Представник Росії у Польщі, посол Сергій Андрєєв, не зміг покласти квіти на меморіалі у Варшаві, присвяченому пам'яті радянських солдатів. Його зупинили мітингувальники. Про це стало відомо із росЗМІ.

На відео, записаному на місці події, можна почути, як люди на задньому плані кричать "Ви — рашисти" на адресу представників посольства РФ.

Представники російського посольства, включаючи посла Сергія Андрєєва, були змушені залишити меморіальний цвинтар.

Примітно, що мітинг українців російська пропаганда назвала "агресивним натовпом".

Нагадаємо, 9 травня 2022 року в Польщі на цвинтарі радянських солдатів делегація з РФ намагалася покласти квіти. Представники української діаспори заблокували дипломатів та облили червоним сиропом посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва.

Тоді голова МВС Польщі Маріуш Камінський виправдав українців, які облили червоним сиропом російського дипломата Сергія Андрєєва. За словами міністра, відомство рекомендувало дипломатам РФ не проводити свою акцію на території цвинтаря та утриматися від покладання квітів.