Бывший детский омбудсмен РФ Павел Астахов задался вопросом о том, почему польского посла до сих пор "не нашли плавающим в Москва-реке".

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МИД Польши осудило заявление бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова, который в эфире российского телевидения назвал "убийство послов допустимо в рамках международного права". Об этом сообщает The Guardian.

Астахов пожаловался на "грубые нарушения Венской консульской конвенции", напомнил об изъятии мэрией Варшавы школы при посольстве РФ, а также упомянул о том, что российского дипломата Сергея Андреева в прошлом году в Польше облили красной краской. После этого он задался вопросом о том, почему польского посла до сих пор "не нашли плавающим в Москва-реке".

"Министерство иностранных дел Польской Республики осуждает Павла Астахова за заявления о том, что убийство польского посла допустимо. Мы призываем Россию обеспечить безопасность всех дипломатов согласно Венской конвенции", — говорится в заявлении пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясины.

Напомним, что власти Ирландии почтили память ирландского добровольца из ВСУ. В ответ на это российские дипломаты заявили, что заявление может быть расценено как призыв к участию в войне на стороне Украины. В таком случае Ирландия будет считаться стороной конфликта, со всеми вытекающими последствиями.

В свою очередь, представители Кремля признали, что использовали Twitter для распространения пропаганды. Илон явно не справился с заданием, заявил бывший президент РФ Дмитрий Медведев после блокировки его записи в Twitter.