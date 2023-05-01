У РФ назвали вбивство посла Польщі допустимим: Варшава відреагувала

Колишній дитячий омбудсмен РФ Павло Астахов запитав, чому польського посла досі "не знайшли плаваючим у Москва-ріці".

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МЗС Польщі засудило заяву колишнього дитячого омбудсмена РФ Павла Астахова, який в ефірі російського телебачення назвав "вбивство послів допустимим у межах міжнародного права". Про це повідомляє The Guardian.

Астахов поскаржився на "грубі порушення Віденської консульської конвенції", нагадав про вилучення мерією Варшави школи при посольстві РФ, а також згадав про те, що російського дипломата Сергія Андрєєва минулого року в Польщі облили червоною фарбою. Після цього він поставив питання про те, чому польського посла досі "не знайшли плаваючим у Москва-ріці".

"Міністерство закордонних справ Польської Республіки засуджує Павла Астахова за заяви про те, що вбивство польського посла допустиме. Ми закликаємо Росію забезпечити безпеку всіх дипломатів згідно з Віденською конвенцією", — йдеться у заяві прессекретаря польського МЗС Лукаша Ясіни.

Нагадаємо, що влада Ірландії вшанувала пам'ять ірландського добровольця із ЗСУ. У відповідь російські дипломати заявили, що заява може бути розцінена як заклик до участі у війні на боці України. У такому разі Ірландія вважатиметься стороною конфлікту, з усіма наслідками.

Зі свого боку, представники Кремля визнали, що використовували Twitter для поширення пропаганди. Ілон явно не впорався із завданням, заявив колишній президент РФ Дмитро Медведєв після блокування його запису у Twitter.