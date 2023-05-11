Ракетоносцы и самые большие Ан-22 в мире: как выглядит авиабаза, с которой РФ атакует Украину

На авиабазе "Оленья", которая находится за Полярным кругом, насчитывается как минимум 22 самолета, три винтокрылых летательных аппарата и самолет-заправщик.

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В сеть попали фотографии авиабазы, с которой взлетают бомбардировщики для того, чтобы атаковать Украину. Снимки на своей странице в Твиттере опубликовал американский обозреватель под никнеймом "MT Anderson".

Речь идет о российской авиабазе Оленья, расположенной за Полярным кругом.

По состоянию на сейчас там базируются:

три межконтинентальных сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160;

14 единственных в мире серийных бомбардировщиков и ракетоносцев с турбовинтовыми двигателями Ту-95;

два дальних тяжелых сверхзвуковых самолета Ту-22;

три самых больших в мире тяжелых турбовинтовых транспортных самолета Ан-22;

три винтокрылых летательных аппарата;

самолет-заправщик Ил-78.

Американский обозреватель MT Anderson показал, как выглядит аэродром ВС РФ, с которого для атаки Украины взлетают бомбардировщики Фото: twitter.com/MT_Anderson

Авиабаза РФ "Оленья": что о ней известно

Это аэродром Дальней авиации. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорска. Там дислоцированы дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Аэродром построен в середине 1950-х годов. В 1957 году сюда прибыла вновь сформированная 34-я отдельная тяжелобомбардировочная авиационная эскадрилья специального назначения и разведки погоды.

Начиная с сентября 1957 года и до конца 1962 года, на аэродроме Оленья стала периодически проводить воздушные ядерные испытания. Именно со взлетной полосы авиабазы "Оленья" в октябре 1962 года взлетел самолет Ту-95В, несший термоядерную бомбу мощностью 57 мегатонн.

Сейчас аэродром Оленья и авиагруппа на нем являются структурным подразделением 6950-й АвБ (город Энгельс).

Напомним, в российском городе Энгельс ночью 26 декабря раздались взрывы. Украинский ударный беспилотник атаковал стратегическую авиабазу с бомбардировщиками, которые ВС РФ используют для нападения на нашу страну.

СМИ также писали, что в результате удара по авиабазе в Энгельсе было повреждено 5 бомбардировщиков Ту-95МС. По информации журналиста Владимира Золкина, после "прилета" погибло 17 военных, а 26 получили ранения.