"Росія солідарна із Заходом": у Кремлі виступили проти заморозки війни з Україною

За словами речника голови РФ Дмитра Пєскова, кремлівське керівництво планує добиватися цілей війни в Україні або військовим шляхом, або "іншими доступними засобами".

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про рідкісну "солідарність" Москви з країнами Заходу: російське керівництво також виступає проти заморозки війни в Україні. Про це повідомляє ТАРС.

За словами Пєскова, у Кремлі планують добиватися цілей війни в Україні або шляхом війни, або "іншими доступними засобами". Водночас про те, що мають на увазі під таким формулюванням, він не уточнив. Раніше у Кремлі проявляли готовність до переговорів, але при цьому вимоги Києва та світової спільноти заздалегідь називалися неприйнятними.

У публікації журналу Politico зазначалося, що колись і в адміністрації американського президента перетворення війни в Україні на "заморожений конфлікт" розглядалося як один із можливих сценаріїв. Щоб уникнути цього, робилися певні кроки.

Під "замороженим" конфліктом малося на увазі, що війна може тривати довгі роки, можливо, десятиліття. У результаті все виллється приблизно у становище, що є на Корейському півострові після війни в середині минулого століття.

У Києві висловлювалися проти "заморозки", оскільки це загрожує "постійною ерозією основ глобальної безпеки". На початку весни представник Міноборони США Джон Кірбі заявляв, що зупинка бойових зіткнень — без виведення військ РФ за межі окупованих частин України — призвела б до де-факто визнання територіальних завоювань Росії.

Лідери європейських держав, зокрема федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та британський прем'єр Ріші Сунак, також висловлювалися проти.

У своєму недавньому інтерв'ю ВВС президент України Володимир Зеленський сказав, що вірить в успіх ЗСУ.

Нагадаємо, що Пєсков також заявив, що говорити про мирні переговори з Україною рано, оскільки поки що немає передумов.

Нагадаємо, що для голови Кремля Володимира Путіна не має значення, скільки росіян загине на війні. Про це заявив ексспецпредставник США з України Курт Волкер.