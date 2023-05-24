"Рано, немає передумов": у Путіна висловилися про мирні переговори з Україною

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що зараз рано говорити навіть про те, який із запропонованих різними сторонами мирних планів Росії ближчий.

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Передумов для мирного врегулювання бойових дій в Україні наразі немає. Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні, 24 травня, пише ТАСС.

"Поки що передчасно про це говорити, поки передумов для мирного врегулювання немає, очевидно", — сказав він.

Пєсков підкреслив, що рано говорити навіть про те, який із запропонованих різними сторонами мирних планів Росії є ближчим і нагадав про заборону в Україні вести переговори з РФ.

23 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після закінчення війни між Україною та Росією не буде мирного договору. Йтиметься лише про репарації з боку країни-агресорки, фіксацію воєнних злочинів та зони демілітаризації.

Нагадаємо, 16 травня Євген Шевченко згадав, як разом із головою ГУР України Кирилом Будановим організовував телефонний дзвінок президента України з лідером Білорусі, який був необхідний для гарантій безпеки української переговорної групи.

Раніше, 14 березня, ЗМІ писали, що польський спецназ супроводжував делегацію України на переговорах із РФ у Білорусі. За інформацією журналістів, під час зустрічей у Білорусі російська сторона пропонувала Україні капітулювати, проте міністр оборони Олексій Резніков різко відмовився.