Росія стає слабшою: Зеленський розповів про винищувачів F-16 та ППО України (відео)

За словами глави держави, він провів перше засідання Ставки після всіх важливих візитів щодо рішень щодо оборони України. За його словами, лише з новими винищувачами протиповітряна оборона країни стане повноцінною.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший же український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія ставатиме дедалі слабшою. Про це він розповів у новому зверненні до українців.

За словами глави держави, він провів перше засідання Ставки після всіх важливих візитів щодо рішень щодо оборони країни.

"Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України", — зазначив президент.

Зеленський заявив, що надання Україні західних літаків стане глобальним кроком, який дозволить розширити оборонні можливості країни. Він зазначив, що лише з новими винищувачами протиповітряна оборона країни стане повноцінною.

"Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме — буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв", — зазначив президент України.

Зеленський зазначив, що буде підготовлено необхідну базу для того, щоб українські пілоти отримали західні літаки. Головне – це швидкість тренувань та постачання F-16 західними партнерами.

"Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. З літаками, я впевнений, буде так само успішно", — заявив глава держави.

Звернення Зеленського до українців

Раніше 24 травня Володимир Зеленський уже говорив про те, що провів засідання Ставки. Він заявив, що заслухав звіти щодо ситуації на фронті від військового керівництва України. Окрему увагу приділили переходу ЗСУ на західні літаки.

За його словами, на Ставці було присутнім військове керівництво України, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та багато інших.

Ще нагадаємо, що Зеленський також говорив, що в Україні з'явиться Корпус морпіхів. Морська піхота, як сказав президент, залучалася до оборони найзначніших ділянок фронту. Військові впевнено знищували російських загарбників, їхній потенціал збільшуватимуть.