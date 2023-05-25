Понад 40 тисяч: обговорення втрат росіян у Бахмуті переважали в РФ, — ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що він втратив 10 000 в'язнів і 10 000 кадрових "вагерівців". На думку ексватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, ці втрати в 1,5 разу вищі.

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Обговорення втрат ЗС РФ у Бахмуті переважали в російському медіапросторі. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у зведенні від 24 травня.

На тлі обговорення кількості загиблих росіян у Бахмуті громадянам країни-агресора не доводиться говорити про будь-який "позитивний ефект" від можливого захоплення міста, вважають в ISW.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у своєму недавньому інтерв'ю заявив, що було вбито 10 тисяч "вагнерівців" із засуджених і стільки ж кадрових бойовиків воєнізованого формування.

Пригожин, зокрема, зазначив, що "Вагнер" завербував 50 000 ув'язнених, 20 відсотків із яких (10 000) загинули в боях за зруйноване місто.

Цю інформацію почали тиражувати в російських провладних Telegram-каналах. Так загальний фокус уваги аудиторії змістився вбік від обговорення важливості захоплення Бахмута. Висловлювалися думки про те, що втрат може бути ще більше.

На думку аналітиків, Пригожин так не дозволив російському Міноборони заявити про перемогу. Надалі повідомлення про величезні втрати стануть визначальними в контексті дискусій про місто на Донеччині, вважають аналітики.

Зі свого боку, колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін припустив, що втрати можуть бути в півтора разу вищими, ніж заявляє Пригожин.

За його словами, якщо з 50 тисяч завербованих рекрутів у ПВК "Вагнер" загинули 10 тисяч, а 26 тисяч отримали помилування та повернулися в Росію, то не враховуються ще 14 тисяч. На думку Гіркіна, значну частину з них також могли вбити. Загалом, "Вагнер" міг втратити понад 40 тисяч у бойових зіткненнях у районі Бахмута.

Нагадаємо, що журналісти NYT вважають, що через багато крові в Бахмуті російські війська втратили можливості наступати й тепер підуть в оборону.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ слабшає. А протиповітряна оборона України стане повноцінною лише завдяки західним винищувачам.