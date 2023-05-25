"Окремі операції": у Зеленського заявили про початок контрнаступу ЗСУ

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, наступ триває вже кілька днів. Бойові дії розтягнулися на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з РФ.

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Контрнаступ української армії вже розпочався, військові проводять окремі операції. Про це в ефірі італійського телеканалу Rai 1 заявив 25 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Контрнаступ триває вже кілька днів. Повномасштабна війна розтягнулася на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з Росією", — сказав він.

Подоляк торкнувся питання постачання зброї від країн Заходу. Київ використовуватиме передане йому озброєння для ведення бойових дій на тих територіях, які він вважає своїми.

Радник глави ОП закликав союзників передати Україні винищувачі F-16. ЗСУ потрібна сильна бойова авіація для закриття повітряного простору, сказав він.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 23 травня заявив про достатній мінімальний обсяг озброєння для початку контрнаступу.

Російські військові кілька місяців будували лінії оборони на тимчасово окупованих територіях України. Можливо, вони очікують на прориви за чотирма напрямками, зокрема й у Криму.

Ексглава Генштабу армії Великобританії, генерал Річард Даннат вважає корисним бойові дії, що почалися нещодавно в Бєлгородській області. Такі атаки будуть ефективними під час контрнаступу.