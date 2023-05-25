РФ намалювала символ "Z" в акваторії Чорного моря, – британська розвідка (фото)

У системі для відстеження комерційних суден окупанти підробили 65-кілометрому літеру, про це свідчить те, що середня швидкість кораблів була 188 км/год.

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Аналіз Geocollect показав, що з 14 травня в системі автоматичної ідентифікаційної системи AIS РФ підробила дані, щоб намалювати літеру "Z" біля берегів окупованого Криму. Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 25 травня.

AIS — це система для відстеження комерційних суден, зокрема для їхньої безпеки. З 14 травня в AIS зафіксували підроблені дані, щоб створити ілюзію літери "Z" на Чорному морі розміром у 65 кілометрів. Свідченням підробки є те, що середня швидкість судна мала бути до 102 вузлів або 188 км/год. Програмне забезпечення AIS має відкритий код.

У британській розвідці заявили, що ймовірно, проросійські актори провели спуфінг-атаку для інформаційної операції. У РФ хочуть спробувати зміцнити моральний дух напередодні очікуваного українського наступу.

Разом з тим у розвідці вважають, що підробка даних в AIS підвищує ризик аварій на морі. Попри віртуальність інформаційної операції в Чорному морі, фізичний флот РФ залишається вразливим. Зокрема 24 травня, ймовірно, був атакований розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Звіт британської розвідки 25 травня Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, 24 травня росЗМІ повідомили, що російський корабель "Іван Хурс" нібито було атакована надводними безпілотниками. Для Чорноморського флоту РФ це унікальне судно.

11 травня Олексій Резніков заявив, що Балтійське та Чорне моря стануть внутрішніми морями НАТО, і цьому немає жодних альтернатив.