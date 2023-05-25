Україна готувала теракти проти ядерних об'єктів РФ, — ФСБ (відео)

Диверсії, як стверджують у відомстві, мали призвести до зупинки реакторів. ФСБ у справі про теракти затримала двох українців та двох росіян. Ще одну людину, яка перебуває в Бельгії, оголошено в розшук.

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Співробітники ФСБ нібито запобігли диверсії українських спецслужб на Калінінській і Ленінградській АЕС. Напередодні Дня Перемоги планувалося підірвати понад три десятки опор ліній електропередач. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

Зазначається, що диверсантам нібито вдалося підірвати одну опору та замінувати ще чотири на Ленінградській АЕС. Також, за повідомленням відомства, було закладено бомби під сім опор на Калінінській АЕС.

Співробітники ФСБ стверджують, що "це, за задумом українських спецслужб, призвело б до зупинки ядерних реакторів, порушення штатного режиму роботи АЕС" і спричинило б суттєві збитки економіці та репутації Росії. У відомстві уточнили, що провести операцію планувалося до 9 травня.

Кого затримала ФСБ

Російська спецслужба затримала громадян України Олександра Майструка й Едуарда Усатенка, 1978 та 1974 років народження. Зазначається, що в них нібито були псевдоніми "Механік" і "Макс".

Також у ФСБ повідомили, що в розшук оголошено Юрія Кіщака з псевдонімом "ЮБК", який має як російське, так і українське громадянство. За даними спецслужби, він перебуває в Бельгії.

Крім того, затримано "двох посібників диверсантів із числа громадян Росії, які їм сприяли в забезпеченні засобами зв'язку й автотранспортом із підробленими державними реєстраційними знаками".

Слідство вважає, що диверсантів у вересні 2022 року завербував співробітник Служби зовнішньої розвідки України Віталій Горбатюк. Потім вони навчалися в Київській і Миколаївській областях, після чого через Польщу та Білорусь перейшли російський кордон у Псковській області.

Нагадаємо, 7 травня у ФСБ повідомили, що їм нібито вдалося запобігти спробі диверсії на аеродромі в Іванівській області. Метою диверсії, як зазначають росіяни, могли бути літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії від 5 травня зазначалося, що Російська Федерація не має можливості захистити великі та вразливі вузли залізниці від дій диверсантів.