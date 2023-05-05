Війна на рейках: РФ не має можливості захистити себе від нових диверсій, — розвідка Британії

Нещодавні диверсії на стратегічних об'єктах, на думку відомства, наочно демонструють, що Росія не зможе убезпечити свої залізниці від нападів "невідомих суб'єктів"

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Російська Федерація не має можливості захистити великі і вразливі вузли залізниці від дій диверсантів. Це загрожує регулярними затримками постачання армії РФ. Про це йдеться у розвідці Міністерства оборони Великобританії від 5 травня.

У джерелі було зазначено, що останні події із залізничними аваріями в регіонах Росії, що межують з Україною, пов'язані з підривами, здійсненими невідомими суб'єктами.

Вибухи на залізниці призвели до короткострокових проблем в постачаннях для армії РФ.

"Хоча її (Росії — ред.) бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати шляхи, ці інциденти посилять тиск на внутрішні сили безпеки Росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити великі та вразливі залізничні мережі РФ від нападу", — зазначають у Міноборони Великої Британії.

Росія не може захиститися від диверсійних атак на залізниці

Нагадаємо, що 2 травня в Брянській області РФ було підірвано залізничну колію, внаслідок чого перекинулося близько 20 вагонів вантажного поїзда, який прямував з Брянська до Карачева. Саморобні вибухові пристрої було закладено у кількох місцях.

Крім того, 1 травня вранці стало відомо, що у Брянській області невідомі підірвали залізничну колію, через що зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив нафтопродукти.