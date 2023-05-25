Пригожин — новий тоталітарний лідер Росії, який прагне перемогти в Україні — ISW

Керівник воєнізованого формування ПВК "Вагнер" закликає встановити в РФ тоталітарний режим, подібний до Північної Кореї, закрити всі кордони на кілька років, щоб таким чином здобути військову перемогу в Україні.

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Засновник групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, подвоюватиме ставки, позиціонуючи себе як новий тоталітарний лідер Росії, здатний здобути військову перемогу в Україні. Про це повідомляє аналітичний центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 травня.

Керівник найманців закликає запровадити загальне військове становище у Росії, провести кілька хвиль мобілізації та поставити всю російську економіку на військові рейки. Це нібито потрібно для порятунку країни-агресора.

Він також хотів би встановити в РФ тоталітарний режим, подібний до Північної Кореї, закрити всі кордони на кілька років, щоб таким чином здобути військову перемогу в Україні.

Пригожин також формує свій образ в очах російського електорату, який цікавиться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і сталінським тоталітарним контролем.

Пригожин, судячи з усього, закликає радикально змінити політичний підхід до війни та протиставляє себе відносній вибірковості Путіна.

Раніше військові дослідники з ISW оцінювали, що Пригожин має серйозні політичні амбіції та намір утвердитися як центральна фігура в російських ультранаціоналістичних лавах.

Можливе захоплення Бахмута, зважаючи на все, надихнуло його ще відвертіше заявляти свої політичні амбіції, не побоюючись зіпсувати відносини з Кремлем або можливих внутрішніх потрясінь, які можуть спровокувати його заяви.

Понад 40 тисяч: обговорення втрат росіян у Бахмуті стали головною темою в РФ. Пригожин стверджує, що втратив 20 000 людей під час штурму Бахмута, тоді як екс-главар проросійських бойовиків Стрєлков-Гіркін припускає, що ці втрати занижені щонайменше в 1,5 раза.

Також повідомлялося, що "Вагнер" закінчується, за оцінками спікера українського командування Сергія Череватого. Представник ЗСУ розповів про свою заочну "дискусію" з Пригожиним.