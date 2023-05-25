Українці готові до легалізації зброї, але потрібна підготовка, — голова МВС Клименко (відео)

Міністр наголосив, що насамперед важлива безпека при поводженні зі зброєю, тому необхідно створити умови для її безпечного зберігання та підготовки, наприклад у тирі.

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Голова МВС Ігор Клименко погодився, що суспільство готове до легалізації зброї, а умовою для цього має бути відповідна підготовка. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україні".

"Якщо українці згодом пройдуть відповідне навчання, так", — розповів Клименко про те, що думає про легалізацію зброї в Україні.

Міністр наголосив, що насамперед важлива безпека при поводженні зі зброєю, тому необхідно створити умови для її безпечного зберігання та підготовки, наприклад у тирі, де вона перебуватиме.

"Тому що в кожній родині є чоловік, дружина, є діти, — пояснив він. — І ми повинні бути впевнені, що їхнє життя теж у безпеці".

За словами Клименка, вести мову про легалізацію володіння зброєю можна буде за певних умов. Крім зберігання у спеціально відведених місцях, важливо, щоб громадськість усвідомлювала, що не можна носити зброю в людних місцях, або там, де її можуть викрасти, де вона може бути небезпечною.

Клименко — про зброю, дивитись з 7:31

Нагадаємо, що майже 60% опитаних у "Дії" висловилися за ідею вільного володіння зброєю. Дослідження громадської думки щодо легалізації зброї серед користувачів додатку стало наймасовішим. За тиждень у ньому взяли участь понад 1,7 млн. громадян. Результати оцінюватимуть фахівці з МВС.

Нагадаємо, що в США 15 квітня відбулися два шутинги з інтервалом в годину. На вечірці в штаті Алабама загинули щонайменше 6 тінейджерів. У той же день з'явилися дані про схожий випадок із застосуванням вогнепальної зброї в Старому Луїсвіллі, де загинули двоє мешканців і ще кілька дістали тяжкі поранення.