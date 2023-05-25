Милота зашкалює: Легіон "Свобода Росії" показав зворушливі фото з врятованим пташеням

Бійці добровольчого підрозділу розповіли, що під час рейду до Бєлгородської області підібрали пташеня вухатої сови, яке випало з гнізда під час бойових дій неподалік.

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Під час свого "походу" по Бєлгородській області бійці легіону "Свобода Росії" врятували пташеня вухатої сови. Відповідні фото вони оприлюднили у своєму телеграм-каналі сьогодні, 25 травня.

Військові зазначають, що від бойових дій совеня було сильно налякане, але все обійшлося.

"Пташеня було... м'яко кажучи здивоване тим, що відбувається навколо. Совеня напоїли і повернули стурбованим батькам", — написали бійці.

24 травня військовий експерт Томас Тейнер заявив, що прорив бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області доводить слабкість лінії оборони Росії. ЗС РФ змушені перекинути до 60 тисяч військових із України, щоб захищати Бєлгород.

Нагадаємо, що бійці РДК та ЛСР 24 травня заявили про досягнення всіх поставлених цілей наразі. Вони пообіцяли в майбутньому дійти до Бєлгорода, Брянська, Курська, Воронежа, Ростова та Москви.

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, для захисту регіону створили 7 батальйонів тероборони, до яких вступили до 3 тисяч осіб.