Умиление зашкаливает: Легион "Свобода России" показал трогательные фото со спасенным птенцом

Бойцы добровольческого подразделения рассказали, что в ходе рейда в Белгородскую область подобрали птенца ушастой совы, который выпал из гнезда во время боевых действий неподалеку.

Related video

Во время своего "похода" по Белгородской области бойцы легиона "свобода России" спасли птенца ушастой совы. Соответствующие фото они обнародовали в своем телеграм-канале сегодня, 25 мая.

Военные отмечают, что от боевых действий совенок был сильно напуган, но все обошлось.

" Птенец был… мягко говоря удивлен тому, что происходит вокруг. Совенка напоили и вернули обеспокоенным родителям", — написали бойцы.

24 мая военный эксперт Томас Тейнер заявил, что прорыв бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области доказывает слабость линии обороны России. ВС РФ вынуждены перебросить до 60 тысяч военных из Украины, чтобы защищать Белгород.

Напомним, что бойцы РДК и ЛСР 24 мая заявили о достижении всех поставленных целей на данный момент. Они пообещали в будущем дойти до Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Ростова и Москвы.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, для защиты региона создали 7 батальонов теробороны, в которые вступили до 3 тысяч человек.