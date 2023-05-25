Злісна непокора: чи мають право працівники військкоматів затримувати чоловіків

Юристи наголошують: представникам ТЦК надано право на вручення повісток, а не на дії з затримання чоловіків або доставлення їх до ВЛК для проходження медичної комісії.

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Якщо особа перебуває на військовому обліку, то представник ТЦКСП має право вручити їй повістку. Така повістка може бути вручена також особам з інвалідністю, які не підлягають призову на військову службу. Про це Фокусу розповів Дмитро Вінницький, юрист ТОВ "ЮКК "Де-юре".

"Знову ж таки, особи з інвалідністю (будь-якої групи) не підлягають призову на військову службу. Чи мають представники ТЦК та СП виписувати їм повістки – звичайно мають і навіть повинні, якщо така особа не знята з обліку у встановленому порядку, а сама особа не оновлювала про себе відомості. Працівники ТЦК не завжди можуть знати, що в особи є підстави для відстрочки. До відправлення на проходження ВЛК особа має отримати повістку про оновлення своїх даних, в рамках якого надати документи, що підтверджують можливість отримання відстрочки", — каже Дмитро Вінницький.

За словами юриста, затримання працівниками ТЦК та СП особи з будь-якою метою є незаконним.

"Для проходження медичної комісії видається повістка, за якою особа зобов’язана з’явитись. Доставлення особи до місця проходження медичної комісії не допускається, хоча і зі слів очевидців нерідко трапляється", — каже Дмитро Вінницький.

Він пояснив: відповідно до закону (статті 263-264 КУпАП), до особи, яка вчинила злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, поліцейського, або яка образила поліцейського, а також при порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку може бути здійснено адміністративне затримання.

"Тобто у випадку, коли військовозобов’язаний (тобто 18-60 років) злісно не кориться (тобто відмовляється від неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень або відмовляється 1 раз в зухвалій формі з явною зневагою), його можуть затримати, але виключно працівники поліції, для працівників ТЦК чи військовослужбовців такого механізму не передбачено. Адміністративне затримання означає, що особа доставляється до чергової частини органу поліції, де проводиться її особистий огляд і огляд її речей. Триває таке затримання від трьох годин (для складення протоколу) до трьох діб (для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення)", — пояснив юрист.

Юристи наголошують: затримувати може поліція, а не представник ТЦК та СП.

Експерт радить у випадку спроби затримання працівниками ТЦКСП дотримуватись певного алгоритму:

З’ясувати, чи особи, які до вас звертаються, в даний момент виконують службові обов’язки. Якщо так – проводити відеозйомку таких осіб (без обличчя), з метою фіксації, щоб ваші дії були відповіддю на неправомірні вимоги. На заклики припинити відеозйомку (якщо ви не на режимному об’єкті) – пам’ятайте, не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Будьте ввічливими, оскільки їх почуття можна легко образити. Якщо ви переконані, що такі особи налаштовані виключно на конфлікт і готові вас затримати – викликайте поліцію, при оформленні протоколу адміністративного затримання просіть надати вам адвоката.

"Якщо ж особу проти її волі, застосовуючи фізичний примус доставили до проходження медичної комісії чи просто в ТЦК, викликайте поліцію і вимагайте адвоката. У випадку спротиву, можливе застосування фізичної сили, відео з такими випадками подивіться наперед, тому розраховуйте ситуацію критично. Зручніше намагатись довести свою правоту в суді ніж у травмпункті", — наголосив Дмитро Вінницький.

Раніше Фокус у своїй статті дослідив, чи дійсно можуть уникнути мобілізації особи з інвалідністю, а також чоловіки, які мають дружину чи одного батьків з інвалідністю.

Також Фокус писав, що в разі, якщо військовозобов’язаного затримали та "оселили" на території ТЦК, юристи радять звертатися до поліції, а також обов’язково радитись з адвокатом, і не підписувати документи, до підписання яких чоловіків схиляють представники ТЦКСП.