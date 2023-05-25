"Запорізький месник" повернувся: 20-річний боєць НГУ збив 7-й літак ЗС РФ

Російські окупанти намагалися завдати ударів по позиціях Сил оборони України, використавши пару штурмовиків Су-25. В цей час на бойовому чергуванні перебували двоє нацгвардійців.

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У Запорізькій області 25 травня бійці Національної гвардії України "приземлили" одразу два ворожі літаки. Один з них збив 19-річний строковик НГУ, який до цього вже знищив 6 російських повітряних суден. Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Російські окупанти намагалися завдати ударів по позиціях Сил оборони України, використавши пару штурмовиків Су-25 із повітря. В цей час на бойовому чергуванні перебували двоє нацгвардійців. Вони чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК.

Зрештою один штурмовик був знищений повністю, а його пілоту вдалося катапультуватися. Ще один літак зазнав серйозних ушкоджень і змушений був здійснити аварійну посадку. Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи.

Зазначається, що в один із двох літаків поцілив 20-річний гвардієць — Герой України, якого нарекли "Запорізьким месником". Він вже має 7 збитих літаків у своєму списку.

Нагадаємо, що Швеція надасть можливість українським пілотам пройти навчання на винищувачах JAS 39 Gripen. Українські пілоти розпочнуть свою підготовку на симуляторах, а потім перейдуть до практичних польотів на літаках Gripen.

Раніше бійці зенітних ракетних військ збили літак Су-24М в районі Бахмута. Повітряні сили отримали докази успішного відпрацювання по російському бомбардувальнику.